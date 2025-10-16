На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия отвергла план ускоренного отказа от нефти и газа из России

Сийярто отверг планы ЕС о запрете на импорт энергоресурсов из России с 2026 года
true
true
true
close
Global Look Press

Венгрия не допустит введения полного запрета на импорт российских энергоресурсов в ЕС, поскольку это угрожает энергобезопасности страны. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X, комментируя голосование в комитете Европарламента.

Как отметил министр, комитет по промышленности и энергетике Европарламента, где доминирует Европейская народная партия, одобрил план о запрете поставок российской нефти и газа с 1 января 2026 года.

«Это является прямым посягательством на энергетическую безопасность Венгрии, замедляет развитие нашей экономики и угрожает ростом расходов венгерских семей на коммунальные услуги. Мы этого не допустим!» — написал Сийярто.

В июне Европейская комиссия первоначально предложила ввести юридически обязывающий запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС к концу 2027 года. Но ведущие законодатели, занимающиеся этим вопросом в парламенте, предложили перенести этот крайний срок на 1 января 2027 года.

В итоге комитет Европейского парламента по энергетике в четверг поддержал предложения по ускорению поэтапного отказа ЕС от российского газа на год, сообщает агентство.

В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны потеряли более €1,3 трлн евро из-за отказа от российского газа.

Ранее Владимир Путин заявил о переориентации российского газового экспорта на новые рынки.

