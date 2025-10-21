Власти Калининградской области ужесточили условия работы «наливаек»

В Калининградской области на два часа сократили работу «наливаек»

Депутаты Заксобрания Калининградской области утвердили законопроект, на два часа сокращающий время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Трансляция заседания прошла во «ВКонтакте».

«Предлагается установить, что на территории области не допускается розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания с 21:00 до 11:00 местного времени», — сообщили в парламенте перед голосованием.

Законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в так называемых «наливайках» в итоге был принят сразу в первом и втором чтениях. На заседании было отмечено, что инициатива сократить время работы таких торговых точек принадлежит главе региона Алексею Беспрозванных.

11 октября Беспрозванных сообщил, что власти Калининградской области ввели специальные выплаты для россиян, которые были депортированы из недружественных стран. Согласно постановлению губернатора размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Получить поддержку смогут граждане России, которые проживают в пункте временного размещения после депортации из недружественных стран.

Ранее в Петербурге запретили «наливайки» площадью менее 50 кв м.