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В Петербурге запретят «наливайки» площадью менее 50 квадратных метров

В Петербурге запретят рюмочные площадью менее 50 квадратных метров
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 мая проголосовали во втором чтении за поправку к законопроекту о «наливайках». Согласно документу, площадь данных заведений не должна быть менее 50 квадратных метров. Об этом сообщает «Мойка78».

Кроме того, для продолжения работы баров в рамках закона, они должны быть оборудованы отдельным входом с улицы, туалетом для персонала и гостей, столиками для посетителей, зоной приготовления пищи, а также иметь штат сотрудников, состоящий не менее чем из пяти человек.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В апреле министерство экономического развития Нижегородской области опубликовало законопроект, предполагающий ужесточение ограничений в сфере продажи алкогольных напитков в магазинах.

В случае принятия документа в регионе запретят продавать спиртное по воскресеньям, а в субботу сбыт алкоголя будет разрешен только с 10:00 до 16:00. По будням — до 20:00.

Помимо прочего, будет запрещено выставлять спиртное рядом с кассами. При этом ограничения не коснуться баров и клубов.

Ранее в России возросли продажи самогонных аппаратов.

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