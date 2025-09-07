В российском регионе ввели выплаты для депортированных из недружественных стран россиян

Власти Калининградской области ввели выплаты для россиян, которые были депортированы из недружественных стран. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлять единовременно. Получить поддержку смогут граждане России, которые проживают в пункте временного размещения после депортации из недружественных стран.

Для получения средств россиянам нужно будет предоставить заявление в центр содействия переселению «Соотечественник». Решение о предоставлении выплат будет принято в течение трех рабочих дней, следует из документа.

Утром 7 сентября издание iltalehti сообщило, что в Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 гражданина России, получивших отказ в предоставлении убежища. Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.

Ранее полиция Эстонии выдворила из страны россиянина из-за контактов со спецслужбами РФ.