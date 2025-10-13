Кабмин одобрил призыв резервистов в ВС РФ для выполнения задач за пределами страны

Правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. Об этом пишет ТАСС.

В материалах заседания комиссии кабмина указано, что у Минобороны появится возможность. привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России.

Реализована данная инициатива будет за счет внесения изменений в федеральный закон «Об обороне».

Недавно председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что рост числа призывников этой осенью связан с тем, что во время весенней кампании было призвано меньше военнослужащих, чем изначально планировалось.

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали повысить оклад срочникам.