В России выписан первый штраф за рекламу в Instagram

В России впервые назначен штраф за рекламу в признанной экстремистской сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Суд завел административное дело на блогера-юриста Евгению Тутушкину из-за видеоотзыва об отеле в Краснодарском крае.

Как рассказала изданию блогер, суд назначил штраф в 30 тыс. рублей. Поясняется, что видео было опубликовано еще в начале июля 2025 года, когда закон о запрете рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими, еще не действовал.

По мнению Евгении, штраф незаконен, и она планирует оспорить данное решение. Как отмечает автор ролика, на публикацию в Instagram пожаловались ее подписчики и только после этого внимание на нее обратил уже Роскомнадзор.

По словам юриста Дарины Лисецкой, в 90% случаев такие дела возбуждаются чаще всего по жалобе коллег или подписчиков и с каждым днем подобных дел будет становиться только больше.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Согласно закону, за нарушение запрета предусмотрены штрафы для физических лиц от 2 до 2,5 тыс. рублей, для ИП и должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей и для юридических лиц от 100 до 500 тыс. рублей.

Суд вновь оштрафовал онлайн-библиотеку Mangalib за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).