На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выписан первый штраф за рекламу в Instagram

SHOT: в России впервые оштрафовали за рекламу в запрещенном Instagram
true
true
true
close
Shutterstock

В России впервые назначен штраф за рекламу в признанной экстремистской сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Суд завел административное дело на блогера-юриста Евгению Тутушкину из-за видеоотзыва об отеле в Краснодарском крае.

Как рассказала изданию блогер, суд назначил штраф в 30 тыс. рублей. Поясняется, что видео было опубликовано еще в начале июля 2025 года, когда закон о запрете рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими, еще не действовал.

По мнению Евгении, штраф незаконен, и она планирует оспорить данное решение. Как отмечает автор ролика, на публикацию в Instagram пожаловались ее подписчики и только после этого внимание на нее обратил уже Роскомнадзор.

По словам юриста Дарины Лисецкой, в 90% случаев такие дела возбуждаются чаще всего по жалобе коллег или подписчиков и с каждым днем подобных дел будет становиться только больше.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Согласно закону, за нарушение запрета предусмотрены штрафы для физических лиц от 2 до 2,5 тыс. рублей, для ИП и должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей и для юридических лиц от 100 до 500 тыс. рублей.

Суд вновь оштрафовал онлайн-библиотеку Mangalib за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами