Первый замглавы Нефтеюганска отстранен от должности

Первый заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Гусенков отстранен от обязанностей после ареста по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Проводятся служебная и антикоррупционная проверки. В настоящее время Гусенков отстранен от исполнения своих обязанностей. <…> Его полномочия перераспределены между действующими заместителями главы города», – заявили в горадминистрации.

В настоящее время чиновник помещен под стражу по решению суда. По данным следствия, в 2023 году Гусенков был причастен к действиям, способствовавшим реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск. Согласно обвинению, чиновник реализовывал недвижимость по значительно заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

18 октября в доме и офисе Гусенкова прошли обыски. Представители городской администрации заявили, что сотрудничают со следователями, а органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

Ранее был задержан замглавы Железногорска.