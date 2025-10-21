На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый замглавы Нефтеюганска отстранен от должности

Первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова отстранили от должности после ареста
Администрация города Нефтеюганска

Первый заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Гусенков отстранен от обязанностей после ареста по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Проводятся служебная и антикоррупционная проверки. В настоящее время Гусенков отстранен от исполнения своих обязанностей. <…> Его полномочия перераспределены между действующими заместителями главы города», – заявили в горадминистрации.

В настоящее время чиновник помещен под стражу по решению суда. По данным следствия, в 2023 году Гусенков был причастен к действиям, способствовавшим реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск. Согласно обвинению, чиновник реализовывал недвижимость по значительно заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

18 октября в доме и офисе Гусенкова прошли обыски. Представители городской администрации заявили, что сотрудничают со следователями, а органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

Ранее был задержан замглавы Железногорска.

