Дело о превышении должностных полномочий завели против первого замглавы Нефтеюганска

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.



По версии следствия, в 2023 году подозреваемый (его имя не называется) совершил действия, которые способствовали продаже по заниженной стоимостио бъектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является Нефтеюганск.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляется РУФСБ России по Тюменской области.

Накануне агентство Ura.ru сообщило об обыске в доме и офисе первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова. Агентство отмечало, что следственные действия могут быть связаны с делом о о продаже муниципального имущества.

Ранее был задержан замглавы Железногорска из-за расследования по выводу госсредств.