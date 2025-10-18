Журналисты узнали об обысках у первого замглавы Нефтеюганска

Силовики проводят обыски в доме и офисе первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом пишет Ura.ru.
«Речь может идти о роли Гусенкова в деле о продаже муниципального имущества — недвижимости», — заявил он.
Представители городской администрации заявили, что сотрудничают со следователями, а органы местного самоуправления работают в штатном режиме.
По данным Telegram-канала Baza, Гусенкова подозревают в содействии продаже муниципальных активов и недвижимости без аукциона по минимальной цене.
До этого силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Воронежа Дмитрия Гладких.
В январе этого года в министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, которые были связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.
Ранее в мэрии Сургута прошли обыски.