Журналисты узнали об обысках у первого замглавы Нефтеюганска

Ura.ru: силовики пришли с обысками к первому замглавы Нефтеюганска Гусенкову

Силовики проводят обыски в доме и офисе первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом пишет Ura.ru.

«Речь может идти о роли Гусенкова в деле о продаже муниципального имущества — недвижимости», — заявил он.

Представители городской администрации заявили, что сотрудничают со следователями, а органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, Гусенкова подозревают в содействии продаже муниципальных активов и недвижимости без аукциона по минимальной цене.

До этого силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Воронежа Дмитрия Гладких.

В январе этого года в министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, которые были связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.

Ранее в мэрии Сургута прошли обыски.