На Украине конфисковали активы «российского сенатора»

На Украине суд конфисковал активы якобы сенатора от Костромской области

На Украине суд конфисковал якобы принадлежащие российскому сенатору активы, стоимость которых составляет свыше 95 млн гривен ($2,3 млн). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

По его информации, Высший антикоррупционный суд Украины «удовлетворил иск к действующему сенатору Совета Федерации РФ от Костромской области».

«В собственность государства взысканы активы на более чем 95 миллионов гривен — право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию «Мотордеталь-Конотоп», — сказано в сообщении.

В офисе генпрокурора не назвали имя сенатора.

До этого в Высший антикоррупционный суд Украины поступил иск о конфискации активов бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко. В украинском минюсте заявили, что иск был подан в рамках закона о санкциях. Речь идет об изъятии шести объектов недвижимости, принадлежащих Захарченко, в том числе двух квартир в Киеве, корпоративных прав и денег на банковских счетах.

Обвинение Захарченко было предъявлено в июле 2024 года. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что в 2022 году экс-министр «пытался склонить» украинских чиновников к сотрудничеству с Россией.

Захарченко неоднократно высказывался в поддержку РФ и ее специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Украина требует полной компенсации ущерба от России в размере $300 млрд.