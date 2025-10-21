Госдума приняла поправку о сроке явки в военкомат по электронной повестке

ГД приняла поправку о явке в военкомат по электронной повестке в срок до 30 дней

Госдума приняла поправку об обязанности призывников являться в военкомат по электронной повестке не позднее, чем через 30 дней со дня ее выдачи. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, норма была внесена в виде поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего призыв на военную службу в течение календарного года. Планируется изменить статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которая устанавливает временные меры для обеспечения явки по повестке военного комиссариата.

В соответствии с текущими положениями, с момента размещения повестки в соответствующем электронном реестре гражданам России, подлежащим призыву, запрещается выезд из страны. Авторы инициативы предлагают дополнить статью новым условием: дата явки в военкомат по повестке не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре.

Законопроект предусматривает непрерывный призыв на военную службу в Вооруженные силы РФ в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Ключевым аспектом является организация отправки призывников к месту прохождения службы — она будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан установлены иные сроки отправки, отличающиеся от указанных периодов.

