На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО

Прощание с бывшим вице-мэром Челябинска Репринцевым пройдет 23 октября
true
true
true
close
chel.dk.ru

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в ходе участия в спецоперации, церемония прощания состоится 23 октября в Магнитогорске. Об этом 74.RU заявил его друг, участник СВО с позывным «Юрист».

«Прощание с Репринцевым Сергеем Викторовичем состоится 23 октября с 12:00 до 13:00...» — написал он.

Похоронят Репринцева на Левобережном кладбище.

В ритуальной компании подтвердили сообщения о прощании с бывшим чиновником.

«Юрист» рассказал, что дружит с семьей Сергея много лет, со времен университета. Решение бывшего вице-мэра уйти на специальную военную операцию для него стало неожиданным. «Юрист» признался, что пытался отговорить друга, но не смог.

«Я говорю: «Ты что, дурной, что творишь? У тебя трое детей, какое СВО, посадили — сиди». А он: «Нет, Кость, я по-другому не могу», — вспомнил он.

4 июля 2024 года сотрудники ФСБ задержали Репринцева в Магнитогорске по делу о коррупции.

Репринцев исполнял обязанности вице-мэра Челябинска по градостроительству при главе Евгений Тефтелеве, который в 2020 году был приговорен к трем годам колонии за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. В том же году Репринцев уволился из мэрии, а уже в 2021 году был привлечен к уголовной ответственности за незаконно выданное разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного торгово-развлекательного комплекса. Тогда суд приговорил его к 1,5 года условно.

Ранее в зоне СВО умер племянник Сергея Зверева.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами