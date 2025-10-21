Бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в ходе участия в спецоперации, церемония прощания состоится 23 октября в Магнитогорске. Об этом 74.RU заявил его друг, участник СВО с позывным «Юрист».

«Прощание с Репринцевым Сергеем Викторовичем состоится 23 октября с 12:00 до 13:00...» — написал он.

Похоронят Репринцева на Левобережном кладбище.

В ритуальной компании подтвердили сообщения о прощании с бывшим чиновником.

«Юрист» рассказал, что дружит с семьей Сергея много лет, со времен университета. Решение бывшего вице-мэра уйти на специальную военную операцию для него стало неожиданным. «Юрист» признался, что пытался отговорить друга, но не смог.

«Я говорю: «Ты что, дурной, что творишь? У тебя трое детей, какое СВО, посадили — сиди». А он: «Нет, Кость, я по-другому не могу», — вспомнил он.

4 июля 2024 года сотрудники ФСБ задержали Репринцева в Магнитогорске по делу о коррупции.

Репринцев исполнял обязанности вице-мэра Челябинска по градостроительству при главе Евгений Тефтелеве, который в 2020 году был приговорен к трем годам колонии за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. В том же году Репринцев уволился из мэрии, а уже в 2021 году был привлечен к уголовной ответственности за незаконно выданное разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного торгово-развлекательного комплекса. Тогда суд приговорил его к 1,5 года условно.

