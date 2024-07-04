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Вице-мэра Челябинска задержали по коррупционному делу

ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Репринцева по делу депутата гордумы Паутова

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Сергей Репринцев/VK

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева по делу о коррупции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

«ФСБ и СКР задержали Репринцева в Магнитогорске, где он сейчас живет и работает. Это связано с коррупционным делом депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова», — сообщил источник.

Репринцев исполнял обязанности вице-мэра Челябинска по градостроительству при главе Евгений Тефтелеве, который в 2020 году был приговорен к трем годам колонии за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. В том же году Репринцев уволился из мэрии, а уже в 2021 году был привлечен к уголовной ответственности за незаконно выданное разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного торгово-развлекательного комплекса. Тогда суд приговорил его к 1,5 годам условно.

Депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов был задержан в прошлом году за то, что выступил посредником при передаче взятки в мэрию за выдачу разрешения на строительство дома.

Ранее в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя по подозрению в получении взятки.

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