В России призвали аптеки предлагать пациентам отечественные лекарства

Депутат Башанкаев призвал аптеки предлагать пациентам отечественные лекарства
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Фармацевтам в аптеках важно предлагать россиянам не только иностранные препараты, но и более дешевые отечественные аналоги, чтобы они сами выбирали, что им «по карману». Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, передает Дума ТВ.

По данным газеты «Известия», правило «второй лишний», которое официально начало работать в России с сентября 2025 года, может привести к снижению доступности лекарств и увеличению расходов на их приобретение. По закону, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться как иностранные.

Депутат отметил, что в рецептах врачи не указывают коммерческое название препарата. По его словам, «внутренняя активная субстанция везде сейчас одинаковая».

«То есть, большой разницы по вкусовым качествам, по активности уже на сегодняшний день у отечественных препаратов или дженериков нет», — отметил Башанкаев.

Накануне замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что в России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он отметил, что обеспечение лекарствами находится под постоянным мониторингом с начала проведения спецоперации на Украине.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при самолечении.

