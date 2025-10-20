Россиян предупредили о рисках для здоровья при самолечении

Самолечение лекарствами может привести к передозировке, особенно при его сочетании с лечением, назначенным врачом. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова.

Она отметила, что вместе с ростом числа лекарств в домашней аптечке в последнее время наблюдается и рост количества лекарственных отравлений, в том числе в результате самолечения. Эксперт предупредила, что наиболее в этом плане опасными являются снотворные, седативные, антидепрессанты, некоторые обезболивающие, жаропонижающие средства и препараты для лечения сердечных заболеваний.

«Лекарственное отравление очень серьезное и опасное состояние. Поэтому при малейших подозрениях на отравление в результате передозировки препарата нужно немедленно обратиться к врачу, вызвать Скорую помощь!» — подчеркнула Сологова.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что самостоятельный прием биологически активных добавок (БАДов) грозит передозировкой, побочными эффектами и нарушением усвоения в результате конфликта препаратов. По его словам, в случае употребления некачественных добавок пациенты могут столкнуться с расстройством пищеварения, аллергическими реакциями (например, отеком Квинке или крапивницей) и головными болями. При длительном приеме компонентов без их дефицита может увеличиться риск образования камней.

