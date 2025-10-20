В Минздраве сообщили о стабильных поставках и достаточном запасе важных лекарств

В России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев во время круглого стола в Совете Федерации «Доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льготных категорий граждан: проблемы и пути решения».

Он отметил, что обеспечение лекарствами находится под постоянным мониторингом с начала проведения спецоперации на Украине.

По его словам, ведомство отслеживает доступность препаратов на всех этапах — от производства и ввоза до наличия на складах, в медицинских учреждениях и аптеках. Аналитические данные показывают, что по подавляющему большинству позиций перечня ЖНВЛП в стране поддерживаются устойчивые резервы, сопоставимые с шестимесячным объемом потребления.

Глаголев также обратил внимание, что на рынке наблюдается снижение цен на жизненно важные препараты, а поставки продолжают оставаться стабильными.

Ранее стало известно, что в России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав.