На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве сообщили о стабильных поставках и достаточном запасе важных лекарств

Минздрав: запас жизненно важных лекарств в России рассчитан на полгода
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев во время круглого стола в Совете Федерации «Доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льготных категорий граждан: проблемы и пути решения».

Он отметил, что обеспечение лекарствами находится под постоянным мониторингом с начала проведения спецоперации на Украине.

По его словам, ведомство отслеживает доступность препаратов на всех этапах — от производства и ввоза до наличия на складах, в медицинских учреждениях и аптеках. Аналитические данные показывают, что по подавляющему большинству позиций перечня ЖНВЛП в стране поддерживаются устойчивые резервы, сопоставимые с шестимесячным объемом потребления.

Глаголев также обратил внимание, что на рынке наблюдается снижение цен на жизненно важные препараты, а поставки продолжают оставаться стабильными.

Ранее стало известно, что в России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами