На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

В России потребление алкоголя снизилось до минимума с 1999 года
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра, пишет РИА Новости.

Отмечается, что доступные данные до 2008 года базируются преимущественно на официальных продажах спиртного, тогда как в 1990-х годах, по оценкам экспертов, нелегальный рынок занимал до двух третей общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

Среднестатистический москвич употребил 4,91 литра алкоголя, житель Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области этот показатель составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра за тот же период.

Ранее врач объяснила, почему осенью стоит отказаться от спиртного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами