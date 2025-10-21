Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

В России потребление алкоголя снизилось до минимума с 1999 года

В сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра, пишет РИА Новости.

Отмечается, что доступные данные до 2008 года базируются преимущественно на официальных продажах спиртного, тогда как в 1990-х годах, по оценкам экспертов, нелегальный рынок занимал до двух третей общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

Среднестатистический москвич употребил 4,91 литра алкоголя, житель Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области этот показатель составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра за тот же период.

