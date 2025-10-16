На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему осенью стоит отказаться от спиртного

Врач Бурнацкая: осенью стоит отказаться от алкоголя ради сохранения иммунитета
true
true
true
close
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Осенью лучше отказаться от спиртных напитков, поскольку алкоголь снижает активность Т-лимфоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Кроме того, по ее словам, спиртное ухудшает качество сна, во время которого организм активно уничтожает инфекции.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — предупредила специалист.

Она посоветовала согреваться осенью без вреда для здоровья. Для этого подойдут травяные чаи с корицей, имбирем, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, а также теплое молоко с куркумой или медом.

Осенью, чтобы оставаться бодрыми и не болеть, важно не только исключить алкоголь и соблюдать режим сна, но и следить за рационом, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве.

Для укрепления иммунитета и лучшего усвоения железа, эксперт по питанию, фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров советует употреблять цитрусовые, шиповник, болгарский перец, киви, квашеную капусту и картофель, богатые витамином С.

Ранее россиянам назвали незаменимый продукт для осеннего рациона.

