Бесхозное жилье в новых регионах передадут в госсобственность

Бесхозное жилье в новых регионах перейдет в государственную собственность
Илья Питалев/РИА Новости

Жилые объекты – дома, квартиры и комнаты – в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, имеющие признаки бесхозного имущества, будут признаваться собственностью республик, областей или их муниципальных образований. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Автором законопроекта выступил Минстрой ЖКХ. Ведомство предложило внести поправки в законодательство о включении новых территорий в состав РФ.

Согласно тексту законопроекта, предусмотрены различные варианты использования бесхозного жилья. Одним из них является передача его российским гражданам, постоянно проживающим на указанных территориях и потерявшим кров из-за военных действий, террористических актов или диверсий.

Предусмотрена также возможность возврата жилых помещений прежним владельцам. Кроме того, жилье может выделяться в качестве служебного для сотрудников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, работников правоохранительных органов, учителей и врачей.

Законопроект также закрепляет право государства на имущество, которое не может находиться в собственности частных лиц или юридических организаций. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, имущественных комплексах предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование экономики и жизнедеятельность граждан.

Ранее в России вступили в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель.

