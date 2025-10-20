На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин хочет разрешить Путину ограничивать валютные операции

Минфин предложил дать Путину право ограничивать валютные операции
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России может получить расширенные полномочия в сфере валютного регулирования согласно новому законопроекту Минфина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложенный документ предусматривает возможность введения валютных ограничений президентом страны на основании соответствующих указов. Речь идет о предоставлении президенту полномочий по введению прямых запретов и лимитов на объемы, сроки и валюту платежей.

«Правовые отношения в валютной сфере в РФ смогут регулироваться указами президента России», — говорится в сообщении.

Законопроектом также предлагается наделить президента правом вводить ограничения на открытие и ведение счетов, а также принимать иные решения, связанные с валютным регулированием. Таким образом, в случае принятия законопроекта, президент получит значительные инструменты для оперативного реагирования на изменения в валютной сфере.

13 октября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал в интервью «Газете.Ru», что октябрь является благоприятным периодом для покупки долларов и евро в России. Согласно его прогнозу, до конца текущего года стоимость иностранных валют может увеличиться на 7-10%.

Ранее россиянам перечислили альтернативы доллару и евро для сбережений.

