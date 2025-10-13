Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать валюту

Октябрь — выгодное время для покупки долларов и евро в России. До конца года иностранные валюты подорожают на 7–10%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Мы ждем удорожания инвалют на 7–10% до конца года, основной рост вероятен в ноябре-декабре на пиковой слабости счета текущих операций и росте корпоративных и потребительских расходов. Соответственно, в октябре покупка валют по текущим курсам может быть целесообразной. Покупать валюту лучше несколькими равными «порциями» с перерывом в 7–10 дней — такая тактика усреднения позволит избежать риска покупки всей суммы по наименее выгодному курсу», — отметил Шепелев.

По его словам, какую сумму валюты брать в зарубежную поездку, зависит от направления, продолжительности отдыха, местных цен, наличия банкоматов и других факторов. Минимум должен покрывать расходы на оплату транспорта, проживания, питания, рекомендовал Шепелев. По его мнению, часть наличных лучше иметь на непредвиденные расходы. Для понимания своего среднего лимита ежедневных трат можно разделить общий бюджет на количество дней в поездке, посоветовал эксперт. Он напомнил, что вывозить из России без декларации можно наличную валюту в эквиваленте $10 тыс. по курсу ЦБ на дату вылета.

