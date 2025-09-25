Россиянам перечислили альтернативы доллару и евро для сбережений

Участникам российского рынка необходимо пересмотреть подходы к хеджированию валютных рисков и сохранению капитала в условиях санкций и сокращения доступа к традиционным резервным валютам. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

Она пояснила, что в качестве альтернативных инструментов можно использовать валюты дружественных стран, драгоценные металлы, товарные активы, а также недвижимость в стабильных юрисдикциях.

По ее словам, наиболее доступным вариантом остаются юань, рупия, лира и дирхам ОАЭ, которые позволяют диверсифицировать валютную корзину. Однако их волатильность зачастую выше доллара и евро, а корреляция с рублем и экономикой стран-эмитентов может снижать эффективность защиты в кризисные периоды.

Драгоценные металлы, в частности золото, традиционно служат инструментом против инфляции и валютной нестабильности. Дополнительную защиту, по мнению Асяевой, могут обеспечить палладий и платина, где Россия занимает сильные позиции на мировом рынке.

Товарные активы — нефть, газ, зерновые и промышленные металлы — также способны компенсировать ослабление рубля за счет роста цен. При этом недвижимость за рубежом рассматривается как способ защиты от инфляции, хотя она требует значительных вложений и отличается низкой ликвидностью.

Основной проблемой Асяева назвала ограниченную ликвидность альтернативных инструментов на российском рынке. В качестве рекомендации она предложила распределять капитал между несколькими направлениями: держать 30–40% в дружественных валютах, 20–30% в драгоценных металлах и столько же в товарных активах и недвижимости.

По словам эксперта, главным принципом остается диверсификация рисков и регулярный пересмотр инвестиционного портфеля с учетом меняющейся геополитической ситуации.

