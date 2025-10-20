На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине хотят лишить русский и молдавский языки защиты

Стрингер/РИА Новости

Власти Украины намерены исключить русский и молдавский языки из списка языков, нуждающихся в особой защите. Одновременно предлагается включить в этот перечень чешский язык и заменить упоминание «еврейского языка» на иврит, сообщило издание «Страна.ua».

Данный законопроект направлен на внесение изменений в перечень языков, подпадающих под действие Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Авторы законопроекта утверждают, что при ратификации хартии произошла неточность в украинском переводе термина «minority languages», что привело к его ошибочной интерпретации. По их мнению, речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорит небольшое количество людей. Инициаторы заявляют, что русский язык остается «самым распространенным среди национальных меньшинств в Украине» и существует риск вытеснения украинского языка из публичной сферы, что является причиной предлагаемого исключения.

В отношении молдавского языка, авторы законопроекта ссылаются на то, что с декабря 2023 года в Молдавии государственным языком стал румынский, что, по их мнению, лишает молдавский язык особого статуса на Украине.

В публикации также отмечается, что свободное использование и развитие русского языка гарантировано Конституцией Украины.

Ранее на Украине придумали способ заставить людей «забыть» русский язык.

