На Украине придумали способ заставить людей «забыть» русский язык

Вице-спикер Кошулинский: русскоязычных украинцев нужно лишить образования
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Русскоязычных жителей Украины предложили лишить образования и работы. С такой инициативой выступил бывший вице-спикер парламента от партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передает украинское издание «Страна».

«Русскоязычных нужно уголовно преследовать, не давать образование и работу», — говорится в сообщении издания.

По его словам, только так можно заставить людей забыть русский язык.

Николаевское подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) с октября стало заводить дела даже на тех граждан, кто в сети пишет «Россия» с заглавной буквы.

Глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов говорил, что подобного рода провокации нужны властям Украины, чтобы повысить показатели функционирования украинских спецслужб.

Ранее на Украине назвали «дестабилизирующими» призывы соблюдать права русских.

Новости Украины
