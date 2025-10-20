На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин сломал возлюбленной ребра из-за ссоры во время застолья

В Кузбассе мужчину обвинили в жестоком избиении возлюбленной во время застолья
Depositphotos

В Кузбассе 38-летнего мужчину подозревают в том, что он сломал 35-летней возлюбленной ребра из-за ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Мыски, когда в гости к паре пришли знакомые. В ходе совместного застолья со спиртными напитками между хозяевами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате неоднократно судимый мужчина избил свою избранницу.

В результате побоев женщина получила черепно-мозговую травму, перелом ребер и пневмоторакс — ее доставили в медицинское учреждение. Информацию о случившемся передали полицейским.

В отношении сожителя пострадавшей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянин избил и ограбил возлюбленную и ее бывшего, застав их вместе.

