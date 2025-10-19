На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео ограбления в парижском Лувре

Телеканал BFMTV опубликовал видео ограбления в парижском Лувре
Gonzalo Fuentes/Reuters

Французский телеканал BFMTV опубликовал видео с момента ограбления в музее Лувр, где неизвестный мужчина, притворившийся работником музея, взламывает витрину с экспонатами. Инцидент произошел в галерее Аполлона при многочисленных посетителях.

На обнародованных кадрах видно, как злоумышленник, не привлекая внимания окружающих, спокойно вскрывает защитную витрину. При этом другие посетители музея продолжают осматривать экспозицию, не реагируя на происходящее.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ограбление Лувра.

