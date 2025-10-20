На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата рассмотрения дела о терактах против генералов Москалика и Кириллова

Суд начнет рассматривать дела о терактах против Москалика и Кириллова 5 ноября
Второй Западный окружной военный суд начнет рассматривать уголовные дела о терактах в отношении генералов Ярослава Москалика и Игоря Кириллова 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Военный суд 5 ноября приступит к рассмотрению по существу резонансных уголовных дел о терактах в отношении Москалика, Кириллова и [его помощника майора Игоря] Поликарпова», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

8 октября Следственный комитет РФ завершил расследование теракта проив начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным следствия, подготовка к теракту велась на территории Украины. Осенью 2024 года из Польши в РФ привезли замаскированные детали бомбы.

26 сентября в Главном следственном управлении СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в расправе над заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.

Ранее ФСБ сообщила о задержании соучастника расправы над генералом Москаликом.

