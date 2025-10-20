На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области школьники устроили пожар на сеновале

МВД: в Иркутской области школьники сожгли 450 тюков сена
true
true
true

В Усольском районе Иркутской области полицейские установили предполагаемых виновников возгорания 450 тюков сена. Об этом сообщается в Telegram-канале Главное управление МВД России по региону.

По информации межмуниципального отдела МВД России «Усольский», поджог совершили два школьника.

Инцидент произошел вечером 18 октября на сеновале на территории опытно-производственного хозяйства, когда два мальчика в возрасте 9 и 12 лет играли со спичками. В результате произошло возгорание сена, последствия которого были ликвидированы пожарными. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усольский» проводят проверку. По ее результатам с правовой точки зрения будут оценены действия родителей, а также определен перечень профилактических мер для предотвращения подобных случаев в будущем.

В августе в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 кв. м. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелись постройка и хранившееся внутри нее сено.

Ранее московская школьница сожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф по просьбе мошенников.

