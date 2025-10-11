Московская школьница сожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф по просьбе мошенников

Школьница из Москвы сожгла квартиру, когда вскрывала родительский сейф по указанию мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Коненкова в районе Бибирево. Перед этим 16-летняя дочь хозяев квартиры получила звонок от неизвестного, который заявил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из СМС.

Девушка выполнила указание мошенников, которые затем выдали себя за правоохранителей и стали угрожать несовершеннолетней. Чтобы спасти родителей от уголовного преследования, она продолжила следовать инструкциям аферистов.

Они заставили жертву установить на мобильный телефон специальное приложение, найти в квартире деньги, а затем вскрыть сейф ради 105 тыс. рублей. Ради этого школьница купила болгарку, а затем спровоцировала возгорание, когда попыталась отпилить петлю от сейфа.

В результате она получила ожоги и была госпитализирована. Известно, что злоумышленники контролировали все действия подростка и следили за ним по видеосвязи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница отдала 1,2 млн рублей со счета матери мошенникам, запугавшим ее детдомом.