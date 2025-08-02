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В Пермском крае подросток случайно сжег 180 тонн сена

МЧС: игравшийся с петардами школьник сжег ангар и 180 тонн сена в Пермском крае
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МЧС России

В селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 кв. м. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелись постройка и хранившееся внутри нее сено. 14 пожарных и пять единиц техники были привлечены для тушения возгорания.

«Сгорели ангар и 180 тонн сена. Дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело», — отмечается в сообщении.

Вскоре несовершеннолетний предстанет перед судом.

Сегодня в Москве две девочки отравились угарным газом при пожаре, пока их отец ходил в магазин. Возгорание в квартире на Ленинском проспекте началось, когда отец двух дочек отлучился в магазин за кефиром. Вернувшись, он увидел, что в подъезд заходят пожарные. Их вызвали соседи, которые увидели дым из окон. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго — средняя степень тяжести.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась квартира, в которой находились двое детей. Огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. По данным журналистов, спасатели вызволили несовершеннолетних и передали их медикам.

Ранее курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях.

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