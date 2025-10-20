На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У мужчины после трех поездок на американских горках вышли камни из почек

У китайца вышли камни из почек после катания на американских горках
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Мужчина из Китая заявил, что во время катания на американских горках у него вышли камни из почек, пишет Worldjournal.

По словам мужчины по фамилии Ван, накануне он почувствовал дискомфорт и частые позывы к мочеиспусканию, подозревая, что камень в почке переместился в мочеточник. Планируя обследование на следующий день, он решил посетить парк аттракционов, но после катания на трех американских горках, как уверяет китаец, камень вышел самостоятельно.

История быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. Многие шутили, что теперь собираются отправиться на американские горки, чтобы «избавиться от камней». Однако врачи предупреждают, что подобный метод не является безопасным или рекомендованным.
Специалисты отметили, что случай Вана — это «маловероятное случайное событие».

По словам докторов, резкие повороты и сильные вибрации американских горок могли способствовать перемещению маленького камня в мочеточнике, но для большинства пациентов подобная стимуляция может быть опасной, вызывая ущемление камня или повреждение слизистой оболочки.

Ранее британец установил рекорд по количеству посещенных за неделю американских горок.

