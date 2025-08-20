Британец установил рекорд по количеству посещенных за неделю американских горок

Британец установил рекорд Гиннесса по количеству американских горок, на которых он прокатился за неделю, пишет UPI.

Дин Стоукс из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как за семь дней прокатился на 55 различных американских горках по всей стране. Его достижение стало первым в истории в этой категории — до этого рекордная планка составляла всего 30 аттракционов.

Стоукс начал свое экстремальное путешествие на пирсе Брайтонского дворца и завершил неделю спустя в знаменитом парке развлечений Thorpe Park в графстве Суррей. По его словам, план был еще более амбициозным: он рассчитывал преодолеть более 60 горок, но непредсказуемая британская погода вмешалась в процесс — несколько парков пришлось закрыть на время из-за дождя и сильного ветра.

«Я посетил свой первый тематический парк в юности и быстро понял, что обожаю этот прилив адреналина. Мне нравится открывать новые парки, чувствовать атмосферу — от музыки и оформления до самих горок», — признался рекордсмен.

Несмотря на рекорд, Дин не собирается останавливаться. Его следующая цель — прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, чтобы окончательно закрепить за собой титул главного фаната этих аттракционов.

