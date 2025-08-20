На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британец установил рекорд по количеству посещенных за неделю американских горок

UPI: британец за 7 дней прокатился на 55 американских горках и установил рекорд
Marc Rasmus/imageBROKER/Global Look Press

Британец установил рекорд Гиннесса по количеству американских горок, на которых он прокатился за неделю, пишет UPI.

Дин Стоукс из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как за семь дней прокатился на 55 различных американских горках по всей стране. Его достижение стало первым в истории в этой категории — до этого рекордная планка составляла всего 30 аттракционов.

Стоукс начал свое экстремальное путешествие на пирсе Брайтонского дворца и завершил неделю спустя в знаменитом парке развлечений Thorpe Park в графстве Суррей. По его словам, план был еще более амбициозным: он рассчитывал преодолеть более 60 горок, но непредсказуемая британская погода вмешалась в процесс — несколько парков пришлось закрыть на время из-за дождя и сильного ветра.

«Я посетил свой первый тематический парк в юности и быстро понял, что обожаю этот прилив адреналина. Мне нравится открывать новые парки, чувствовать атмосферу — от музыки и оформления до самих горок», — признался рекордсмен.

Несмотря на рекорд, Дин не собирается останавливаться. Его следующая цель — прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, чтобы окончательно закрепить за собой титул главного фаната этих аттракционов.

Ранее хорватский фридайвер установил рекорд, проведя под водой почти полчаса на одном вдохе.

