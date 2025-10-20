Эксперт раскрыл будущее экспонатов, украденных из Лувра

Украденные из Лувра экспонаты вряд ли возможно будет продать. Скорее всего, они навсегда будут утрачены для публики. Об этом ТАСС рассказала российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

По ее предположениям, есть два варианта. Первый — экспонаты были украдены под заказ. В этом случае они осядут в чьей-то закрытой коллекции и долгое время широкая публика не сможет их увидеть. Второй вариант предполагает менее приятное развитие событий, когда похищенные из Лувра произведения искусства будут разобраны на составные части — металл переплавят, а камни переработают и продадут.

19 октября один один из старейших музеев мира французский Лувр ограбили. Из него были похищены девять украшений, среди которых гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны. Одну из них позднее была найдена позднее сломанной недалеко от музея. Однако не был тронут крупный бриллиант «Регент» из коллекции Наполеона.

По мнению эксперта, воры прекрасно понимали, что с этим камнем точно ничего сделать не получится.

«Это огромный алмаз, который можно распилить только с помощью профессионального оборудования, и для этого нужен специалист. Риск слишком велик. Все остальные камни можно легко перепродать практически в любой ювелирной мастерской», — добавила Лихачева.

Ранее французский политик заявил, что директор Лувра должен уйти в отставку из-за ограбления.