Эксперт раскрыл будущее экспонатов, украденных из Лувра

Benoit Tessier/Reuters

Украденные из Лувра экспонаты вряд ли возможно будет продать. Скорее всего, они навсегда будут утрачены для публики. Об этом ТАСС рассказала российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

По ее предположениям, есть два варианта. Первый — экспонаты были украдены под заказ. В этом случае они осядут в чьей-то закрытой коллекции и долгое время широкая публика не сможет их увидеть. Второй вариант предполагает менее приятное развитие событий, когда похищенные из Лувра произведения искусства будут разобраны на составные части — металл переплавят, а камни переработают и продадут.

19 октября один один из старейших музеев мира французский Лувр ограбили. Из него были похищены девять украшений, среди которых гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны. Одну из них позднее была найдена позднее сломанной недалеко от музея. Однако не был тронут крупный бриллиант «Регент» из коллекции Наполеона.

По мнению эксперта, воры прекрасно понимали, что с этим камнем точно ничего сделать не получится.
«Это огромный алмаз, который можно распилить только с помощью профессионального оборудования, и для этого нужен специалист. Риск слишком велик. Все остальные камни можно легко перепродать практически в любой ювелирной мастерской», — добавила Лихачева.

Ранее французский политик заявил, что директор Лувра должен уйти в отставку из-за ограбления.

