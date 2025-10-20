Французский политик заявил, что директор Лувра должен уйти в отставку из-за ограбления

Руководство Лувра должно уйти в отставку из-за ограбления музея. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«В Лувре становится жарко! Директор Лувра должна немедленно уйти в отставку! И не только она!…, — написал Филиппо.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут. В данный момент их разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудные ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее во Франции назвали две основные версии ограбления Лувра.