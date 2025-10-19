После ограбления в Лувре найдена корона супруги Наполеона III

Le Parisien: недалеко от Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III

После ограбления Лувра недалеко от музея найдена сломанная корона супруги императора Наполеона III. Об этом сообщает Le Parisien.

«Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении (де Монтихо. — «Газета.Ru»), которая была сломана», — пишет Le Parisien.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По предварительным данным расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Ущерб еще предстоит оценить.

Ранее во Франции ограбили музей естественной истории.