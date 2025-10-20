На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским пенсионерам рассказали, о каких изменениях следует уведомлять Соцфонд

Глава СДСЖР Епифанова: пенсионеры должны уведомлять Соцфонд о ряде изменений
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры должны в этом году успеть своевременно уведомить Соцфонд об изменении жизненной ситуации. Это касается, в частности, смены места жительства, трудоустройства или увольнения. Все эти факторы важны для расчета социальных, региональных и прочих выплат, объяснила RT экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

Отметим, что в к 2028 году средняя страховая пенсия увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей за счет индексаций. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда, несмотря на это она всё ещё будет в четыре раза ниже зарплаты, так как средний заработок также вырастет на четверть, до 125 тыс. рублей. В этом году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 23,4 тыс. рублей.

Что касается предоставления данных об изменениях, то это важно делать вовремя, так как в противном случае начисления пенсионеру будут проводить по устаревшим данным – с учётом старого места проживания и трудового статуса. Если выяснится, что Соцфонд переплатил, то все излишки придётся вернуть, подчеркнула Епифанова. В пример она привела действующие в регионах надбавки, пояснив, что при переезде федеральные льготы остаются, а вот те, что положены в конкретном субъекте, должны быть пересмотрены.

«Если пенсионер переедет из районов Крайнего Севера в центральную часть России, то надбавка за факт проживания в сложных условиях будет снята, — пояснила экс-сенатор. — Однако суммы выплат могут и вырасти, например, в случае если пенсионер переедет из одного северного региона в другой — всё зависит от местных коэффициентов».

Она также напомнила, что при выработке «северного» стажа, который составляет не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним, надбавки, начисляемые за трудные условия, останутся даже в случае переезда в другой регион.

Помимо переезда, пенсионеры обязаны предоставить Соцфонду информацию о смене фамилии, банковских реквизитов или паспортных данные, заключила Епифанова.

Ранее россиянам раскрыли детали повышения пенсий в ноябре.

