В российском регионе за год выявили более 2,2 тысячи новых случаев рака груди

РКОД: более 2,2 тысячи новых случаев рака груди выявили в Татарстане
В Татарстане по итогам 2024 года выявили более 2,2 тыс. новых случаев рака молочной железы, что почти на 4% больше показателей 2023 года — свыше 2,1 тыс. случаев. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД).

В ведомстве уточнили, что порядка 40% случаев удалось зафиксировать на ранней стадии болезни. Этому способствует то, что женщины стали чаще проходить маммографию в рамках диспансеризации.

«Большое количество выявленных случаев на ранней стадии говорит о том, что увеличивается охват населения осмотрами в рамках диспансеризации, улучшается осведомленность населения», — подчеркнули в РКОД.

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов до этого говорил, что коварство рака молочной железы заключается в том, что на ранних стадиях заболевание выявить крайне сложно. При этом, по его словам, существуют «тихие» сигналы, на которые следует обращать внимание: уплотнение в груди или подмышке, изменение структуры кожи, покраснение или шелушение ареолы, втяжение соска, выделения, особенно с примесью крови, стойкая локальная боль.

Ранее были названы факторы риска рака молочной железы у мужчин.

