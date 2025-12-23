В Находке школьница выстрелила себе в шею, играя с пистолетом

Mash: в Приморье школьница, играя с пистолетом отца, выстрелила себе в шею

В Приморском крае девочка получила тяжелое ранение, случайно выстрелив себе в шею из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девочка нашла оружие, принадлежащее ее отцу, и начала с ним играть, в какой-то момент она случайно нажала на курок. Пуля попала ребенку в шею, повредив гортань и остановившись в непосредственной близости от яремной вены.

Пострадавшую сначала доставили в местную больницу Находки, а затем перевезли для оказания специализированной помощи во Владивосток. Врачи провели компьютерную томографию и выполнили сложную операцию. Состояние несовершеннолетней медики оценивают как удовлетворительное, она продолжает находиться под наблюдением медиков в стационаре.

