В Находке школьница выстрелила себе в шею, играя с пистолетом

Mash: в Приморье школьница, играя с пистолетом отца, выстрелила себе в шею
Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае девочка получила тяжелое ранение, случайно выстрелив себе в шею из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девочка нашла оружие, принадлежащее ее отцу, и начала с ним играть, в какой-то момент она случайно нажала на курок. Пуля попала ребенку в шею, повредив гортань и остановившись в непосредственной близости от яремной вены.

Пострадавшую сначала доставили в местную больницу Находки, а затем перевезли для оказания специализированной помощи во Владивосток. Врачи провели компьютерную томографию и выполнили сложную операцию. Состояние несовершеннолетней медики оценивают как удовлетворительное, она продолжает находиться под наблюдением медиков в стационаре.

До этого в Ингушетии брат выстрелил в ногу сестре из-за возлюбленного. 49-летний мужчина предположил, что родственница с кем-то встречается без его разрешения.

Ранее юноша учился стрелять по видео из сети и едва не лишился глаза.

