Врач назвала эффективный способ профилактики рака груди

Коварство рака молочной железы заключается в том, что на ранних стадиях заболевание выявить крайне сложно. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. При этом, по его словам, существуют «тихие» сигналы, на которые следует обращать внимание: уплотнение в груди или подмышке, изменение структуры кожи, покраснение или шелушение ареолы, втяжение соска, выделения, особенно с примесью крови, стойкая локальная боль.

Чтобы вовремя заметить проблему, специалист посоветовал проходить регулярный скрининг, остающийся главным инструментом раннего выявления рака груди.

«В последние годы диагностика сделала большой шаг вперед. Современная цифровая маммография и томосинтез позволяют лучше визуализировать ткань и повышают точность выявления опухолей на ранних стадиях. У женщин из группы риска или с высокой плотностью ткани молочной железы к маммографии добавляется магнитно-резонансная томография», — сказал Буланов.

Недавно ученые из Пенсильванского университета пришли к выводу, что комбинация лекарств гидроксихлорохина и эверолимуса позволяет уничтожать «спящие» опухолевые клетки — основной провокатор рецидива рака груди.

Исследователи отмечают, что такой подход может стать основой для новой стратегии профилактики рецидивов: вместо ожидания возвращения болезни — воздействие на ее возможные скрытые очаги. Следующим этапом станет проведение масштабных клинических исследований и определение оптимальных схем лечения.

Ранее стало известно, почему иммунотерапия рака помогает не всем.