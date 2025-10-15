На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала эффективный способ профилактики рака груди

Врач Буланов: скрининг является лучшим способом вовремя обнаружить рак груди
true
true
true
close
Freepik

Коварство рака молочной железы заключается в том, что на ранних стадиях заболевание выявить крайне сложно. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. При этом, по его словам, существуют «тихие» сигналы, на которые следует обращать внимание: уплотнение в груди или подмышке, изменение структуры кожи, покраснение или шелушение ареолы, втяжение соска, выделения, особенно с примесью крови, стойкая локальная боль.

Чтобы вовремя заметить проблему, специалист посоветовал проходить регулярный скрининг, остающийся главным инструментом раннего выявления рака груди.

«В последние годы диагностика сделала большой шаг вперед. Современная цифровая маммография и томосинтез позволяют лучше визуализировать ткань и повышают точность выявления опухолей на ранних стадиях. У женщин из группы риска или с высокой плотностью ткани молочной железы к маммографии добавляется магнитно-резонансная томография», — сказал Буланов.

Недавно ученые из Пенсильванского университета пришли к выводу, что комбинация лекарств гидроксихлорохина и эверолимуса позволяет уничтожать «спящие» опухолевые клетки — основной провокатор рецидива рака груди.

Исследователи отмечают, что такой подход может стать основой для новой стратегии профилактики рецидивов: вместо ожидания возвращения болезни — воздействие на ее возможные скрытые очаги. Следующим этапом станет проведение масштабных клинических исследований и определение оптимальных схем лечения.

Ранее стало известно, почему иммунотерапия рака помогает не всем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами