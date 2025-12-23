На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемый в осквернении могилы Евгения Пригожина отправится на СВО

«Осторожно, новости»: обвиняемый в осквернении могилы Пригожина уйдет на СВО
Anton Vaganov/Reuters

Обвиняемый по делу об осквернении могилы основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Сообщается, что обвиняемый Вячеслав Шведов подал ходатайство о желании подписать контракт и отправиться на СВО. В связи с этим уголовное дело против него было приостановлено.

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года мужчина разместил плакат с надписью «Петух» на памятнике Пригожина на Пороховском кладбище и сфотографировался на его фоне с другим плакатом. Шведов был задержан и привлечен к ответственности по статье УК РФ, предусматривающей наказание за надругательство над телами умерших и местами захоронения.

Евгений Пригожин получил травмы, несовместимые с жизнью, в авиакатастрофе 23 августа 2023 года в Тверской области, памятник на его могиле в Петербурге был установлен в июне 2024 года.

Ранее бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив.

