Обвиняемый в осквернении могилы Евгения Пригожина отправится на СВО

Обвиняемый по делу об осквернении могилы основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Сообщается, что обвиняемый Вячеслав Шведов подал ходатайство о желании подписать контракт и отправиться на СВО. В связи с этим уголовное дело против него было приостановлено.

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года мужчина разместил плакат с надписью «Петух» на памятнике Пригожина на Пороховском кладбище и сфотографировался на его фоне с другим плакатом. Шведов был задержан и привлечен к ответственности по статье УК РФ, предусматривающей наказание за надругательство над телами умерших и местами захоронения.

Евгений Пригожин получил травмы, несовместимые с жизнью, в авиакатастрофе 23 августа 2023 года в Тверской области, памятник на его могиле в Петербурге был установлен в июне 2024 года.

Ранее бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив.