Названы факторы риска рака молочной железы у мужчин

Рак груди может развиваться не только у женщин, но и у мужчин — об этом заявил онколог Карлос Сильва в интервью изданию Infobae, опровергнув распространенное заблуждение. Как пояснил специалист, основными факторами риска заболевания выступают генетика и нарушения обмена веществ, такие как ожирение.

По словам эксперта, рак молочной железы развивается из железистой ткани — активной части груди, в которой у женщин происходит синтез и секреция молока. У мужчин также есть грудная железистая ткань, хотя и в меньших объемах.

«По данным клиники Майо, наиболее часто у мужчин диагностируют протоковую карциному — опухоль, возникающую в молочных протоках, ведущих к соску. Реже встречаются дольковый рак и болезнь Педжета. Средний возраст постановки диагноза — 60-70 лет», — пояснил онколог.

Сильва назвал основным фактором риска генетическую предрасположенность. В частности, мутация в гене BRCA2 значительно повышает вероятность заболевания. В семейном анамнезе такие мутации часто связаны с раком груди или яичников. К другим наследственным синдромам, способным увеличить риск, относятся Ли-Фраумени, Кауден и Линча.

Также онколог отметил, что вероятность развития рака груди у мужчин возрастает при таких состояниях, как ожирение, заболевания печени, гормональные нарушения, а также при воздействии эстрогенов или проведенной ранее лучевой терапии грудной клетки.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают уплотнение в области груди или подмышек, втяжение соска, выделения, особенно с кровью. При появлении таких признаков Сильва рекомендует как можно скорее обратиться к врачу. Методы лечения рака груди у мужчин аналогичны женским: хирургическое вмешательство, а также гормональная, химио- и лучевая терапия.

