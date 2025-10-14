На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы факторы риска рака молочной железы у мужчин

Infobae: ожирение повышает риск развития рака груди у мужчин
true
true
true
close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Рак груди может развиваться не только у женщин, но и у мужчин — об этом заявил онколог Карлос Сильва в интервью изданию Infobae, опровергнув распространенное заблуждение. Как пояснил специалист, основными факторами риска заболевания выступают генетика и нарушения обмена веществ, такие как ожирение.

По словам эксперта, рак молочной железы развивается из железистой ткани — активной части груди, в которой у женщин происходит синтез и секреция молока. У мужчин также есть грудная железистая ткань, хотя и в меньших объемах.

«По данным клиники Майо, наиболее часто у мужчин диагностируют протоковую карциному — опухоль, возникающую в молочных протоках, ведущих к соску. Реже встречаются дольковый рак и болезнь Педжета. Средний возраст постановки диагноза — 60-70 лет», — пояснил онколог.

Сильва назвал основным фактором риска генетическую предрасположенность. В частности, мутация в гене BRCA2 значительно повышает вероятность заболевания. В семейном анамнезе такие мутации часто связаны с раком груди или яичников. К другим наследственным синдромам, способным увеличить риск, относятся Ли-Фраумени, Кауден и Линча.

Также онколог отметил, что вероятность развития рака груди у мужчин возрастает при таких состояниях, как ожирение, заболевания печени, гормональные нарушения, а также при воздействии эстрогенов или проведенной ранее лучевой терапии грудной клетки.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают уплотнение в области груди или подмышек, втяжение соска, выделения, особенно с кровью. При появлении таких признаков Сильва рекомендует как можно скорее обратиться к врачу. Методы лечения рака груди у мужчин аналогичны женским: хирургическое вмешательство, а также гормональная, химио- и лучевая терапия.

Ранее был назван вид рака, который запускает системное истощение организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами