На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейская страна решила запретить брак между близкими родственниками

В Швеции намерены запретить брак между близкими родственниками с июля 2026 года
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете заключения брачного союза между двоюродными братьями и сестрами, а также о непризнании таких браков, заключенных за пределами страны. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии, передает ТАСС.

В пресс-релизе говорится, что в стране не должно быть притеснений, которые связаны с понятием чести, давления, оказываемого при вступлении в брак.

«Защита женщин и девочек, прежде всего, тех, что живут в условиях, связанных с понятием чести, должна быть усилена как в уголовном, так и в гражданском законодательстве», — отметили в шведской правительственной канцелярии.

Там пояснили, что запрет на брачные союзы между двоюродными братьями и сестрами — это важная мера для обеспечения права каждого человека «самостоятельно распоряжаться своей жизнью».

Авторы законопроекта считают, что «двоюродный брак» несет для женщин «опасность угнетения, социальной изоляции и укоренения связанных с этим понятием структур, в том числе криминальных, основанных на родстве».

До этого депутат Виталий Милонов призвал запретить в России возможность заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, поскольку такие союзы могут приводить к мутациям у детей.

Ранее православный активист рассказал, можно ли повторно венчаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами