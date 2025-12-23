Европейская страна решила запретить брак между близкими родственниками

В Швеции намерены запретить брак между близкими родственниками с июля 2026 года

Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете заключения брачного союза между двоюродными братьями и сестрами, а также о непризнании таких браков, заключенных за пределами страны. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии, передает ТАСС.

В пресс-релизе говорится, что в стране не должно быть притеснений, которые связаны с понятием чести, давления, оказываемого при вступлении в брак.

«Защита женщин и девочек, прежде всего, тех, что живут в условиях, связанных с понятием чести, должна быть усилена как в уголовном, так и в гражданском законодательстве», — отметили в шведской правительственной канцелярии.

Там пояснили, что запрет на брачные союзы между двоюродными братьями и сестрами — это важная мера для обеспечения права каждого человека «самостоятельно распоряжаться своей жизнью».

Авторы законопроекта считают, что «двоюродный брак» несет для женщин «опасность угнетения, социальной изоляции и укоренения связанных с этим понятием структур, в том числе криминальных, основанных на родстве».

До этого депутат Виталий Милонов призвал запретить в России возможность заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, поскольку такие союзы могут приводить к мутациям у детей.

Ранее православный активист рассказал, можно ли повторно венчаться.