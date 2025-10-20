Мужчина вернулся к бывшей девушке, узнав, что она неизлечимо больна

SCMP: китаец вернулся к бывшей девушке, когда узнал, что она неизлечимо больна

Мужчина в Китае вернулся к бывшей девушке после того, как узнал, что она неизлечимо больна, пишет South China Morning Post.

Девушка по имени Чэн Айсяо страдает наследственной атаксией — болезнью, которая вызывает мышечную дистрофию, приводит к нарушению координации движений и затрудняет ходьбу и мимику.

Сейчас она с трудом передвигается даже на короткие расстояния. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, девушка сохраняет надежду на научный прорыв и продолжает лечение.

Заботу о Чэн взял на себя ее отец, рабочий на фабрике. Чтобы хоть немного помочь семье, девушка стала блогером-визажистом, зарабатывая в интернете.

Экс-бойфренд узнал о состоянии китаянки от общих друзей. По словам мужчины, они расстались семь лет назад, но теперь снова вместе.

«В тот момент я понял, что не могу оставить ее одну», — рассказал китаец.

Кроме того, по вечерам мужчина подрабатывает курьером, чтобы оплачивать лечение Чэн.

