На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина вернулся к бывшей девушке, узнав, что она неизлечимо больна

SCMP: китаец вернулся к бывшей девушке, когда узнал, что она неизлечимо больна
true
true
true
close
Douyin

Мужчина в Китае вернулся к бывшей девушке после того, как узнал, что она неизлечимо больна, пишет South China Morning Post.

Девушка по имени Чэн Айсяо страдает наследственной атаксией — болезнью, которая вызывает мышечную дистрофию, приводит к нарушению координации движений и затрудняет ходьбу и мимику.

Сейчас она с трудом передвигается даже на короткие расстояния. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, девушка сохраняет надежду на научный прорыв и продолжает лечение.

Заботу о Чэн взял на себя ее отец, рабочий на фабрике. Чтобы хоть немного помочь семье, девушка стала блогером-визажистом, зарабатывая в интернете.

Экс-бойфренд узнал о состоянии китаянки от общих друзей. По словам мужчины, они расстались семь лет назад, но теперь снова вместе.

«В тот момент я понял, что не могу оставить ее одну», — рассказал китаец.

Кроме того, по вечерам мужчина подрабатывает курьером, чтобы оплачивать лечение Чэн.

Ранее в Китае муж обманул парализованную жену с редким заболеванием, чтобы продать дом, и исчез.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами