Муж обманул парализованную жену с редким заболеванием, чтобы продать дом, и исчез

SCMP: в Китае муж обманул парализованную жену, продал дом и исчез с деньгами

Муж в Китае обманул парализованную жену с редким заболеванием, чтобы продать дом, и исчез, пишет South China Morning Post.

Женщина по фамилии Линь ранее работала гидом в восточной провинции Цзянсу. После четырех лет брака она начала терять чувствительность в ногах. Вскоре врачи диагностировали у нее редкое заболевание центральной нервной системы, которое быстро привело к полному парализации.

«Я каждый день сидела в инвалидном кресле, глядя на людей за окном и спрашивая себя, почему я застряла в таком положении», — вспоминала китаянка.

Проблемы китаянки усугубились, когда муж убедил ее продать дом за $140 тысяч — якобы ради оплаты лечения. Получив деньги, супруг исчез, не оставив ни копейки.

Оставшись одна и без помощи, Линь подала в суд на мужа. После пяти лет поисков полиция задержала Чжана.

«Я лучше сяду в тюрьму, чем вернусь к жене», — сказал он на допросе.

В итоге суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы за отказ выполнять семейные обязанности. Позднее Линь подала на развод, аргументировав это тем, что муж «предпочел тюрьму заботе о больной жене». Суд удовлетворил ее иск.

