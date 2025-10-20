Мошенники начали представляться сотрудниками аппарата омбудсмена

Москалькова предупредила о мошенниках, рассылающих запросы от имени ее аппарата

Мошенники начали рассылать запросы от имени сотрудников уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о предоставлении персональных данных. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

«В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Telegram и Вконтакте к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата..., в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет)», — написала она.

В феврале Москалькова сообщала, что мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников аппарата омбудсмена с требованием денежного вознаграждения за оказание какой-либо помощи или услуг.

До этого в МВД рассказали, что житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества.

Ранее российская пенсионерка отдала десятки миллионов аферистам, «чтобы поймать преступников».