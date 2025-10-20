На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали представляться сотрудниками аппарата омбудсмена

Москалькова предупредила о мошенниках, рассылающих запросы от имени ее аппарата
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Мошенники начали рассылать запросы от имени сотрудников уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о предоставлении персональных данных. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

«В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Telegram и Вконтакте к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата..., в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет)», — написала она.

В феврале Москалькова сообщала, что мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников аппарата омбудсмена с требованием денежного вознаграждения за оказание какой-либо помощи или услуг.

До этого в МВД рассказали, что житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества.

Ранее российская пенсионерка отдала десятки миллионов аферистам, «чтобы поймать преступников».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами