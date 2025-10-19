На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества

Житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Житель столицы потерял из-за действий киберпреступников 450 млн рублей — это стало рекордной суммой. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко в интервью «Интерфакс».

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве — 450 млн рублей», — сказал Кононенко, отметив, что рекорд был поставлен этой весной.

Он рассказал, что на протяжении последних трех лет ведомство фиксирует увеличение сумм ущерба от подобных преступлений. Раньше ущерб составлял 15-50 тыс. рублей, теперь мошеннические преступления «стали совершаться за миллион рублей и выше».

До этого в МВД предупредили о новой схеме, в которой злоумышленники похищают аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений и листовок со ссылками. После получения контроля над аккаунтом злоумышленники просматривают переписки и сохраненные сообщения в поисках паролей от банковских сервисов и соцсетей, а также личных фото или снимков документов.

Ранее в МВД рассказали, кого мошенники чаще обманывают на сайтах знакомств.

