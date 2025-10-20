Российская пенсионерка отдала десятки миллионов аферистам, «чтобы поймать преступников»

В Туапсе пенсионерка за полтора года отдала аферистам 18 млн рублей

В Краснодарском крае 72-летняя женщина стала жертвой аферистов и отдала им все накопления, в том числе от продажи квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Туапсе. Мошенники общались с потерпевшей полтора года. С марта 2024 года по июнь 2025 года пенсионерке регулярно звонили лже-сотрудники разных ведомств и служб и убеждали переводить деньги на «безопасные» счета, чтобы средствами не завладели террористы.

«За это время женщина перечислила киберпреступникам около 12 млн рублей, сдала все ювелирные изделия, за которые получила 190 000 рублей и тоже отдала им», — уточнили в полиции.

Также злоумышленники убедили потерпевшую продать свою квартиру стоимостью 5,6 млн рублей, а деньги от продажи также перевести на указанные счета.

Когда мошенники забрали у женщины все накопления, то уговорили ее взять кредит на 1 млн рублей и также отдать им.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

