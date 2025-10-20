На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка отдала десятки миллионов аферистам, «чтобы поймать преступников»

В Туапсе пенсионерка за полтора года отдала аферистам 18 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Краснодарском крае 72-летняя женщина стала жертвой аферистов и отдала им все накопления, в том числе от продажи квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Туапсе. Мошенники общались с потерпевшей полтора года. С марта 2024 года по июнь 2025 года пенсионерке регулярно звонили лже-сотрудники разных ведомств и служб и убеждали переводить деньги на «безопасные» счета, чтобы средствами не завладели террористы.

«За это время женщина перечислила киберпреступникам около 12 млн рублей, сдала все ювелирные изделия, за которые получила 190 000 рублей и тоже отдала им», — уточнили в полиции.

Также злоумышленники убедили потерпевшую продать свою квартиру стоимостью 5,6 млн рублей, а деньги от продажи также перевести на указанные счета.

Когда мошенники забрали у женщины все накопления, то уговорили ее взять кредит на 1 млн рублей и также отдать им.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в МВД рассказали, кого мошенники чаще обманывают на сайтах знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами