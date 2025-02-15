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Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих от имени ее сотрудников

Мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников омбудсмена Москальковой
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Максим Блинов/РИА Новости

Мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в России. Об этом предупредила в своем Telegram-канале Татьяна Москалькова.

По ее словам, аферисты убеждают своих жертв перевести деньги за оказание помощи или услуг. При этом она напомнила, что работа аппарата осуществляется на безвозмездной основе.

До этого в пресс-службе Банка России рассказали, что мошенники стали использовать приложение, создающее виртуальный образ банковской карты жертвы. По данным регулятора, злоумышленники звонят человеку по телефону и сообщают, что его деньги якобы пытаются украсть. Для обеспечения сохранности средств мошенники убеждают установить на телефоне фейковое приложение Центробанка. При этом названия приложений могут быть различными.

На момент загрузки злоумышленники запрещают пользоваться телефоном, а после установки просят поднести карту к смартфону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».

Ранее юрист Вадим Виноградов предупредил россиян о новом способе мошенничества со СНИЛС.

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