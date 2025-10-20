На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации назвали число отказавшихся от перелета в Баку после инцидента в Пулково

Росавиация: 43 пассажира отказались от перелета в Баку после инцидента в Пулково
true
true
true
close
Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Среди 155 пассажиров самолета, который совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), 43 человека отказались от перелета в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Там уточнили, что авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после инцидента направила в Санкт-Петербург резервный самолет.

«В 09:43 мск с 112 пассажирами (остальные от перелета отказались) на борту он (самолет. — «Газета.Ru») вылетел из Пулково в Баку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после взлета экипаж получил от наземных служб сигнал о неисправности левой основной опоры шасси, после чего пилоты приняли решение вернуться в Санкт-Петербург и провести контрольные пролеты для проверки. На этапе пробега самолет отклонился от оси ВПП и частично выкатился на грунт, однако пассажиры и экипаж не пострадали — на борту находились 162 человека, включая семь членов экипажа.

Для высадки пассажиров и экипажа аэропорт предоставил самоходный трап, и к 04:30 все были доставлены в терминал. Медицинская помощь никому не потребовалась. Аэропорт временно приостановил рейсы менее чем на 20 минут, что не сказалось на расписании.

После завершения всех процедур самолет отбуксировали на стоянку около 08:00, а авиакомпания направила резервный борт, который вылетел в Баку в 09:43 с 112 пассажирами.

Ранее пассажир рейса Петербург — Баку рассказал «Газете.Ru» об аварийной посадке в Пулково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами