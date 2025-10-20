В Росавиации назвали число отказавшихся от перелета в Баку после инцидента в Пулково

Росавиация: 43 пассажира отказались от перелета в Баку после инцидента в Пулково

Среди 155 пассажиров самолета, который совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), 43 человека отказались от перелета в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Там уточнили, что авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после инцидента направила в Санкт-Петербург резервный самолет.

«В 09:43 мск с 112 пассажирами (остальные от перелета отказались) на борту он (самолет. — «Газета.Ru») вылетел из Пулково в Баку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после взлета экипаж получил от наземных служб сигнал о неисправности левой основной опоры шасси, после чего пилоты приняли решение вернуться в Санкт-Петербург и провести контрольные пролеты для проверки. На этапе пробега самолет отклонился от оси ВПП и частично выкатился на грунт, однако пассажиры и экипаж не пострадали — на борту находились 162 человека, включая семь членов экипажа.

Для высадки пассажиров и экипажа аэропорт предоставил самоходный трап, и к 04:30 все были доставлены в терминал. Медицинская помощь никому не потребовалась. Аэропорт временно приостановил рейсы менее чем на 20 минут, что не сказалось на расписании.

После завершения всех процедур самолет отбуксировали на стоянку около 08:00, а авиакомпания направила резервный борт, который вылетел в Баку в 09:43 с 112 пассажирами.

