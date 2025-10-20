«Сосед молитву читал»: пассажир рейса Петербург — Баку — об аварийной посадке в Пулково

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), совершивший аварийную посадку в Пулково, смог сесть только с четвертого раза. Об этом «Газете.Ru» рассказал находившийся на борту житель Санкт-Петербурга Алексей. По словам мужчины, после объявления о необходимости аварийной посадки люди «заволновались», а его сосед даже читал молитву.

«После взлета я уснул и проснулся через полтора часа, увидел, что мы до сих пор над Питером. Сосед мне объяснил, что у нас что-то сломалось и мы пытаемся сесть. После этого бортпроводница сказала, что мы будем кружить еще полтора часа, потому что нам нужно топливо сжечь, чтобы сесть. Люди поначалу спокойно себя вели. Потом самолет три раза пытался сесть. Я не знаю, пытался он сесть или так задумано было, то есть он приближался к взлетной полосе, уже практически садился и взмывал вверх. После второго, третьего раза люди уже стали немного волноваться. Бортпроводники хорошо успокаивали, говорили, что все будет нормально, но вот после третьего раза этих неудачных попыток объявили, что сейчас будет аварийная посадка, чтобы мы все готовились. Объяснили, в каком положении, как зафиксировать свое тело — во-первых, ремнем сильно, потом руки сгруппировать, тело сгруппировать определенным образом. Люди побольше заволновались. Сосед у меня сидел, молитву читал, другая плакала. И все, на четвертый раз сели», — сказал он.

Алексей отметил, что посадка была аккуратной, поэтому он не знает причин, по которым самолет выкатился за пределы полосы.

«На самом деле посадка была мягкая, просто нормальная, обычная посадка, только мы выехали за полосу поля. Я не понял, почему мы выехали, потому что было аккуратно, пилоты молодцы. Я не испугался. У меня просто такая профессия специфическая — я как раз с подобными страхами работаю», — добавил он.

Инцидент произошел 20 октября с самолетом Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшим рейс Санкт-Петербург — Баку. После взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера. Прокуратура проводит проверку.

